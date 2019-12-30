Центр делового сотрудничества оказался под банкротным иском за непостроенную высотку

Также "Астана" не выплатила архитектурному бюро деньги за проект МФЦ.

Непостроенный многофункциональный комплекс на улице Савушкина стал для компании "Лайфкволити эволюшн" поводом подать иск о банкротстве к центру делового сотрудничества "Астана". Именно "Астана" выступала застройщиком и должна была реализовать проект высотки, разработанный архитектурным бюро. Об этом 10 января рассказала "Фонтанка" со ссылкой на владельца бюро Андрея Литвинов.

Сумма иска составила более 14 миллионов рублей. Еще в сентябре бюро выиграло иск о взыскании с недобросовестного застройщика похожей суммы за разработанный проект многофункционального центра на Савушкина. Невыплаченные деньги вынудили "Лайфкволити эволюшн" подать соответствующий иск.

Также известно, что "Астана" задолжала городу более 40 млн рублей за аренду.

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