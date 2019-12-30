В России появились два новых долларовых миллиардера

Это основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

Журнал Forbes назвал имена двух новых долларовых миллиардеров из России. Ими стали основатели компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. Об этом сообщается на сайте издания.

Состояние предпринимателей резко увеличилось после того, как они заключили соглашение с американским венчурным фондом Insight Partners о продаже Veeam Software. Сумма сделки составила 5 млрд долларов. Ожидается, что продажа завершится в первом квартале 2020 года. Согласно имеющейся информации, Тимашев и Баронов больше не будут входить в совет директоров компании.

Veeam Software занимается разработкой программ для резервного копирования, восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения данных. У компании более 365 тысяч клиентов в 160 странах мира, в 30 из них расположены офисы.

Ранее Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров.