Лидером стал Владимир Потанин.

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров. Первое место в списке занимает совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. За 2019 год ему удалось увеличить благосостояние на почти треть (8 млрд долларов)

Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, он бы все равно остался в плюсе пишут журналисты

Однако бизнесмену все же удалось отстоять свои 6 млрд долларов в лондонском суде. Сейчас его состояние оценивается в 23,8 млрд долларов. Вторую позицию занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон с ростом состояния до 27 млрд долларов. На третьем месте - руководитель "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в 23,8 млрд (рост на 5,3 млрд долларов). Следующим стал бизнесмен Геннадий Тимченко.

Ранее Piter.tv писал о том, что журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия.

