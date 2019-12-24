Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

В первой тройке лидеров – две женщины.

Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия. Первое место за 2010-е занял рэпер и продюсер Dr. Dre, чье состояние оценивается в $950 млн. За десятилетие музыкант стал сооснователем компании Beats Electronics, которую купила корпорация Apple, а также выпустил долгожданный альбом Compton.

Второе место в списке заняла певица Тейлор Свифт с состоянием в $825 млн. За десятилетие она выпускала рейтинговые музыкальные альбомы с масштабными гастролями. Третью позицию заняла певица Бейонсе с доходом в $685 млн.

В десятку лучших попали группа U2, рэперы Diddy и Jay-Z, музыканты Элтон Джон, Пол Маккартни, певицы Кэти Перри и Леди Гага.

Ранее мы сообщали о том, что журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей.

Видео: Dr. Dre, Taylor Swift, Beyoncé, U2 / YouTube