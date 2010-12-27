Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей

Рейтинг возглавил автор "Гарри Поттера".

Журнал Forbes назвал наиболее высокооплачиваемых писателей в мире в 2019 году. Список возглавила британский автор серии книг про "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, заработавшая 92 миллиона долларов.

На второй строчке расположился автор книги "Президент пропал" Джеймс Паттерсон. Соавтор Билли Клинтона за 2019 год заработал 70 миллионов долларов. Третье место заняла бывшая первая леди США Мишель Обама, написавший мемуары "Становление". Ее доход составил 36 миллионов долларов.

Также в пятерку вошли автор "Дневника слабака" Джефф Кинни, заработавший 20 миллионов долларов, и Стивен Кинг с доходом в 17 миллионов.

Видео: YouTube /