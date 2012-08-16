Нa Юнтоловском проспекте во время пожара погиб петербуржец

По предварительным данным, он отравился угарным газом.

Сегодня ночью, 20 ноября, в Приморском районе во время пожара умер житель Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На Юнтоловском проспекте в доме № 51, корпус 4, полыхала однокомнатная квартира. Огонь распространился по площади один квадратный метр.

Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 50 минут они ликвидировали возгорание.

В квартире сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он отравился угарным газом. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: из-за возгорания газопровода в Ленобласти отключили газораспределительную станцию Восточная.

Фото: Piter.tv