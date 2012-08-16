  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нa Юнтоловском проспекте во время пожара погиб петербуржец
Сегодня, 9:45
103
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Нa Юнтоловском проспекте во время пожара погиб петербуржец

0 0

По предварительным данным, он отравился угарным газом.

Сегодня ночью, 20 ноября, в Приморском районе во время пожара умер житель Петербурга.  Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На Юнтоловском проспекте в доме № 51, корпус 4, полыхала однокомнатная квартира. Огонь распространился по площади один квадратный метр. 

Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 50 минут они ликвидировали возгорание. 

В квартире сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он отравился угарным газом. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: из-за возгорания газопровода в Ленобласти отключили газораспределительную станцию Восточная.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, отравился угарным газом, погиб во время пожара, пожар в квартире, сгорела квартира, юнтоловский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии