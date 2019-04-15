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Из-за возгорания газопровода в Ленобласти отключили газораспределительную станцию Восточная

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Возможно, отключат от газа частный сектор. 

Из-за ЧП на газопроводе в  Ленинградской области временно отключили  газораспределительную станцию Восточная. Об этом сообщили в  комитете по ТЭК 47-го региона.

Известно, что к данной ГРС подключены населённые пункты, которые прилегают к городу Всеволожску. Возможно, отключат частный сектор. 

В пресс-службе администрации Ленобласти рассказали, что в течение часа шесть ГРС, которые временно выключили, будут переведены на резервную нитку снабжения. После этого газовые службы в течение 4 часов должны будут восстановить подачу газа в частный сектор района. 

Ранее на Piter.tv:  тушить пожар на газопроводе прибыл пожарный поезд.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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