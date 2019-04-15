Из-за возгорания газопровода в Ленобласти отключили газораспределительную станцию Восточная

Из-за ЧП на газопроводе в Ленинградской области временно отключили газораспределительную станцию Восточная. Об этом сообщили в комитете по ТЭК 47-го региона.
Известно, что к данной ГРС подключены населённые пункты, которые прилегают к городу Всеволожску. Возможно, отключат частный сектор.
В пресс-службе администрации Ленобласти рассказали, что в течение часа шесть ГРС, которые временно выключили, будут переведены на резервную нитку снабжения. После этого газовые службы в течение 4 часов должны будут восстановить подачу газа в частный сектор района.
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