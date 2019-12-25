Ограничения по подключению к 13 газораспределительным станциям сняли в Ленобласти

Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, решение было принято компанией "Газпром".

ПАО "Газпром" отменило ограничения по подключению жителей и предприятий 47-ого региона к 13 газораспределительным станциям. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам руководителя, заявки на догазификацию объектов принимаются в пятницы, 16 декабря. В том числе это касается жителей Всеволожского, Приозерского и Выборгского районов, которые давно ждут подключения, отметил Дрозденко.

Таже губернатор отметил, что власти стимулируют граждан, живущих в домовладениях на постоянной основе, подключаться к догазификации.

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