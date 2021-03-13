В Ленобласть тушить пожар на газопроводе прибыл пожарный поезд

Газопровод перекрыли, его начнут ремонтировать после выгорания остатков газовой смеси.

На место взрыва в Ленобласти выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Газопровод перекрыли, его начнут ремонтировать после выгорания остатков газовой смеси.

Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, распространение огня по лесу маловероятно. Однако в соцсетях пользователи сообщают, что пламя охватило 3 тыс. "квадратов" леса. Информация проверяется.

Ранее на Piter.tv: в МЧС прокомментировали взрыв во Всеволожском районе Ленобласти.

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