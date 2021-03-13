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В Ленобласть тушить пожар на газопроводе прибыл пожарный поезд

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Газопровод перекрыли, его начнут ремонтировать после  выгорания остатков газовой смеси. 

На место взрыва в Ленобласти выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Газопровод перекрыли, его начнут ремонтировать после  выгорания остатков газовой смеси. 

Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, распространение огня по лесу маловероятно. Однако в соцсетях пользователи сообщают, что пламя охватило 3 тыс. "квадратов" леса. Информация проверяется. 

Ранее на Piter.tv: в МЧС прокомментировали взрыв во Всеволожском районе Ленобласти.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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