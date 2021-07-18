После взрыва на газопроводе в Ленобласти горит 3 тыс. "квадратов" леса

Возгорание произошло вследствие разгерметизации газопровода.

Сегодня, 19 ноября, на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво во Всеволожском районе Ленинградской области произошел взрыв с последующим возгоранием. Огонь перекинулся на лес, сообщают пользователи в соцсетях.

По информации 78.ru огонь распространился по площади 3 тыс. "квадратов". Высота пламени достигает 10-15 метров.

Пожарные уже прибыли на место ЧП. Они выяснили, что возгорание произошло вследствие разгерметизации газопровода. Добавим, что прокуратура Ленинградской области начала проверку после взрыва в районе Всеволожска.

Ранее на Piter.tv: во время взрыва в Ленобласти никто не пострадал.

Видео: Телеграм / Shot