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После взрыва на газопроводе в Ленобласти горит 3 тыс. "квадратов" леса

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Возгорание произошло вследствие разгерметизации газопровода.

Сегодня, 19 ноября, на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво во Всеволожском районе Ленинградской области произошел взрыв с последующим возгоранием. Огонь перекинулся на лес, сообщают пользователи в соцсетях. 

По информации 78.ru огонь распространился по площади 3 тыс. "квадратов". Высота пламени достигает 10-15 метров. 

Пожарные уже прибыли на место ЧП. Они выяснили, что возгорание произошло вследствие разгерметизации газопровода. Добавим, что  прокуратура Ленинградской области начала проверку после взрыва в районе Всеволожска.

Ранее на Piter.tv: во время взрыва в Ленобласти никто не пострадал.

Видео: Телеграм / Shot

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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