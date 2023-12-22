На юго-западе Петербурга прорвало трубы

Ненадежный участок отключили от водоснабжения.

В Красносельском районе сегодня, 23 мая, прорвало трубу. На улице Маршала Захарова у дома 36 горожане увидели настоящий фонтан. Около здания появилась огромная лужа. Вода хлестала прямо в открытые окна квартир. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".

На место случившегося прибыла аварийная бригада. Ненадежный участок отключили от водоснабжения. Сейчас ведутся ремонтные работы.

Кроме того, трубу прорвало на Ленинском проспекте, 93, корпус 2. Там фонтан бил до пятого этажа, рассказали очевидцы.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб