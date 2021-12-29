В лифте на Ворошилова мужчина пытался поцеловать 14-летнюю девочку

Мужчина был одет в темно-синий рабочий комбинезон.

Петербурженка заявила в полицию на неизвестного мужчину, который в лифте дома на Ворошилова пытался поцеловать ее несовершеннолетнюю дочь. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 12 января мужчина азиатской внешности, на вид 45 лет пытался поцеловать 14-летнюю девочку в лифте. Мужчина был одет в темно-синий рабочий комбинезон.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что петербуржец через соцсеть совращал малолетнюю из Пензенской области.

Фото: Piter.tv