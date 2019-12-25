На Васильевском острове двое пырнули ножом в живот мужчину

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

В парадной дома на Васильевском острове петербуржца пырнули ножом в живот. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 18 апреля.

Супруга пострадавшего рассказала, что увидела кровь на теле мужа после того, как он вернулся из мясной лавки. Пострадавший успел сказать жене, что на него напали двое неизвестных в подъезде. Один из злоумышленников был в грязной и вонючей одежде. Второй - в коричневой куртке и синих джинсах. Описав внешность бандитов, мужчина потерял сознание.

Пострадавшего доставили в городскую больницу. Сейчас выясняются детали преступления.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти задержали исполнителя жестокого убийства, совершенного 25 лет назад.

Фото: Piter.tv