В Ленобласти задержали исполнителя жестокого убийства, совершенного 25 лет назад

В стенах Мордовского государственного университета 27 октября 1995 года было совершено жестокое убийство лектора. Его расстреляли из автомата в упор прямо на глазах студентов.

В Ленобласти задержан исполнитель жестокого убийства, совершенного 25 лет назад в саранском университете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В стенах Мордовского государственного университета 27 октября 1995 года было совершено жестокое убийство лектора. Его расстреляли из автомата в упор прямо на глазах студентов. По данным следствия, показательная расправа была связана с его криминальной биографией. Убитый возглавлял одну из самых влиятельных группировок того времени, стремящейся контролировать все коммерческие объекты в Саранске.

Вскоре правоохранительным органам удалось установить заказчиков и исполнителей убийства. Все они являлись участниками другой конкурирующей за передел криминального рынка группировки. Заказчики были убиты в 2000-х в результате криминальных разборок. Перед судом предстали трое непосредственных исполнителей, еще один 47-летний уроженец Саранска длительное время находился в федеральном розыске.

Его удалось найти и задержать 14 апреля 2021 года в одной из квартир деревни Старая во Всеволожском районе Ленобласти. Он проживал там с женщиной, которая не знала его настоящего имени и была уверена, что живет с человеком, паспорт на имя которого он предъявил при задержании.

Последние годы бывший киллер зарабатывал на жизнь частным строительством. Задержанный этапирован в город Саранск.

В Петербурге в коммуналке на Полярников от удара ножом погиб 27-летний терапевт.

Видео: МВД