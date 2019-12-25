На улице Мира полыхала четырехкомнатная коммуналка

Бороться с огнем отправились 15 спасателей и три единицы техники.

В воскресенье, 2 октября, в Петроградском районе произошел пожар в четырехкомнатной коммунальной квартире. На улице Мира, 2/11, огонь распространился по площади 30 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 08:16. Бороться с огнем отправились 15 спасателей и три единицы техники.

В 09:03 пламя потушили. Сведения о пострадавших уточняются.

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Фото: Piter.tv