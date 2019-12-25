Во время обысков по делу у наркотиков у мужчины нашли арсенал боеприпасов в Петербурге и области

В доме находилось не менее 50 патронов.

Во время обысков в рамках уголовного дела о наркотиках полиция обнаружила у фигуранта целый арсенал боеприпасов. Среди них — гранаты, мины, артиллерийские снаряды. Обыск проводился по двум адресам, узнал Piter.TV.

Сотрудники Центра "Э" при поддержке сотрудников Росгвардии СОБР "Гранит" побывали в дома №3 на улице Бурцева и в деревне Старые Медуши на Центральной улице. Фигурантом дела является 51-летний мужчин, сам он зарегистрирован на проспекте Ветеранов.

Экспертиза показала, что боеприпасы, как минимум частично, пригодны для стрельбы. Среди них был, например, германский стандартный заряд весом 1 кг времен Второй мировой войны.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее Piter.TV писал о том, что взрывотехники Петербурга нашли в квартире пьяного мужчины коллекцию боеприпасов времен ВОВ.

Фото: Piter.TV