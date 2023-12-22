На улице Веры Слуцкой ограничат движение

Движение будет ограничено с 4 июня.

В Колпино пройдут работы по строительству газопровода. Специалисты будут заниматься строительством газопровода на улице Веры Слуцкой от Пролетарской улицы до Финляндской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Движение будет ограничено с 4 июня. Ограничения снимут 11 октября 2024 года.

Объезд: Финляндская ул. - ул. Братьев Радченко - пр. Ленина - ул. Карла Маркса - Павловская ул. - Пролетарская ул. - ул. Вавилова. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что с 3 июня ограничивается движение по Октябрьской набережной и на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ