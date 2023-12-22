С 3 июня ограничивается движение по Октябрьской набережной и на проспекте Обуховской Обороны

Водителей попросили обращать внимание на временные знаки.

В Невском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. С 3 по 30 июня ограничивается движение по Октябрьской набережной на перекрестке с проспектом Большевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с сегодняшнего дня на месяц ограничат движение на проспекте Обуховской Обороны. Речь идет об участке от Железнодорожного проспекта до Фарфоровской улицы. Там будут выполняться работы в связи с прокладкой инженерных сетей.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 5 по 6 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ