С 3 июня ограничивается движение по Октябрьской набережной и на проспекте Обуховской Обороны

В Невском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. С 3 по 30 июня ограничивается движение по Октябрьской набережной на перекрестке с проспектом Большевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Кроме того, с сегодняшнего дня на месяц ограничат движение на проспекте Обуховской Обороны. Речь идет об участке от Железнодорожного проспекта до Фарфоровской улицы. Там будут выполняться работы в связи с прокладкой инженерных сетей.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 5 по 6 июня ограничивается движение транспорта по улице Руднева.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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