На улице Ольги Форш строитель получил удар по голове ковшом экскаватора. Он скончался в больнице

Следственными органами по данному факту проводится проверка по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

В Петербурге проводится проверка по факту смертельного травмирования рабочего на строительной площадке на улице Ольги Форш. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, 16 февраля на строительной площадке на улице Ольги Форш при производстве работ мужчина получил удар ковшом экскаватора по голове. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Следственными органами по данному факту проводится проверка по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Следователем проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская и строительно-техническая.

Ранее было возбуждено уголовное дело после падения металлической опалубки на 23-летнего рабочего в ЖК "Янинский Лес".

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу