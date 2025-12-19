Улицу Коллонтай перекрыли из-за аварийных работ "Водоканала"

Коммунальщики проводят ремонт на системе холодного водоснабжения в доме 47, корпус 5.

В Невском районе Санкт-Петербурга введены ограничения движения транспорта. Как сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", полностью перекрыт проезд по улице Лопатина.

Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на системе холодного водоснабжения в доме 47, корпус 5 по улице Коллонтай. В "Водоканале" уточнили, что на время ремонта водоснабжение у абонентов сохранено.

Ориентировочные сроки завершения работ и открытия движения по улице Лопатина не указаны. В пресс-службе предприятия пообещали дополнительно проинформировать горожан о возобновлении проезда. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты, объезжая указанный участок.

