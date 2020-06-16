На трассе М-11 в Петербурге сгорел "Ниссан"

На трассе М-11 "Нева" в Пушкинском районе вечером 26-го июля сгорела иномарка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Автомобиль загорелся на 650-м км трассы. "Ниссан Экстрейл" находился на полосе безопасности. У машины сгорели сгораемые части. Ее потушили через час после поступления сообщения в экстренные службы.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Сегодня в строящемся апарт-комплексе на "Бухарестской" произошел пожар. Клубы черного дыма испугали горожан, хотя горело 10 кв. метров.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наталья Еремина
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