На углу Типанова и Московского иномарка столкнулась с автомобилем ДПС

О состоянии водителей ничего неизвестно.

Поздним вечером 3 сентября на перекрестке улицы Типанова и Московского проспекта столкнулись иномарка и автомобиль ДПС. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с видеонаблюдения.

Судя по видео, торопящийся на вызов полицейский автомобиль аккуратно едет на запрещающий сигнал, и его пропускают другие машины. Служебные автомобили с синими мигалками на дорогах, как известно, имеют преимущество, если спешат на вызов. Однако с одной из полос одновременно с машиной ДПС выехала обычная иномарка и не успела остановиться перед полицейскими. Патрульный автомобиль врезался легковушке в бок и протащил ее несколько метров вправо.

Сам водитель уверяет в соцсетях, что не слышал звукового сигнала полицейской машины, хотя на видео заметны включенные мигалки. Вполне возможно, что полицейские действительно не включили сирену, или же автомобилист отвлекся на громкую музыку в салоне. Точную версию случившегося узнать не удастся. О состоянии водителей также нет информации.

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Видео: Piter.TV