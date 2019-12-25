Toyota на скорости влетела в автоперевозчик на проспекте Обуховской Обороны

Водитель иномарки получил сотрясение и сломал нос.

Днем 4 сентября на набережной проспекта Обуховской обороны произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на слова источника.

По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением автомобиля и на полной скорости врезался в автоперевозчик MAN с машинами LADA.

На место происшествия выезжали скорая помощь и полиция. Сообщается, что у Toyota не сработали подушки безопасности. В результате водитель иномарки получил сотрясение головного мозга, перелом носа, есть подозрение на травму шеи.

Ранее мы писали, что ДТП с фурой собрало многокилометровую пробку на Ленсоветовской дороге.

Фото: pixabay.com