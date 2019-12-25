ДТП с фурой собрало многокилометровую пробку на Ленсоветовской дороге

Водителям рекомендуют выбирать другой маршрут.

Днем 4 сентября на Ленсоветовской дороге прямо перед Московским шоссе произошла авария. По словам очевидцев, проезжую часть не поделили легковой автомобиль и фура. В сети появились фотографии с места происшествия.

Судя по снимкам, легковушка проскочила поворот и пыталась встроиться в крайний правый ряд, однако в итоге оказалась под грузовым автомобилем.

По имеющимся данным, в ДТП никто не пострадал. Однако на участке, где произошла авария, образовалась многокилометровая пробка. Водителям рекомендуют выбирать другой маршрут, чтобы не простоять в заторе длительное время.

Ранее мы публиковали видео с места смертельного ДТП в Тосненском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Оксана Волицкая