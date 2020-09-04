Появилось видео с места смертельного ДТП в Тосненском районе

В результате столкновения одна из иномарок воспламенилась.

В ночь на 4 сентября в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. На 631-м километре трассы М-11 "Нева" Hyundai Solaris влетел в Mercedes с прицепом под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП Hyundai Solaris и прицеп загорелись. В сети показали видео полыхающей иномарки и фотографии с последствиями аварии.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и 47 региону сообщили, что пассажир Hyundai получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водителя этой же иномарки увезли в больницу в тяжелом состоянии. О состоянии водителя Mercedes информации нет.

На месте происшествия работали спасатели региона. К ликвидации последствий аварии привлекли дежурную смену 86 пожарно-спасательной части Ленобласти в составе 9 человек и двух единиц техники.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что пьяный водитель, "знакомый" с Бегловым, угрожал инспекторам ДПС при задержании.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.