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Появилось видео с места смертельного ДТП в Тосненском районе

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В результате столкновения одна из иномарок воспламенилась.

В ночь на 4 сентября в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. На 631-м километре трассы М-11 "Нева" Hyundai Solaris влетел в Mercedes с прицепом под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП Hyundai Solaris и прицеп загорелись. В сети показали видео полыхающей иномарки и фотографии с последствиями аварии.

В отделе пропаганды УГИБДД  по Петербургу и 47 региону сообщили, что пассажир Hyundai получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водителя этой же иномарки увезли в больницу в тяжелом состоянии. О состоянии водителя Mercedes информации нет.

На месте происшествия работали спасатели региона. К ликвидации последствий аварии привлекли дежурную смену 86 пожарно-спасательной части Ленобласти в составе 9 человек и двух единиц техники.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что пьяный водитель, "знакомый" с Бегловым, угрожал инспекторам ДПС при задержании.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: авария, мчс, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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