Под Петербургом погиб пассажир загоревшейся после ДТП иномарки

Ликвидацией последствий аварии занимались 9 спасателей и две единицы техники.

В ночь на 4 сентября в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и 47 региону.

По предварительной информации, около 00:35 на 631-м километре трассы М-11 "Нева" водитель Hyundai Solaris, двигаясь по направлению из Москвы в Петербург, не справился с управлением и врезался в Mercedes с прицепом, за рулем которого был 50-летний мужчина. В результате ДТП произошло возгорание Hyundai Solaris и прицепа.

Сообщается, что пассажир Hyundai скончался на месте происшествия. Водителя этой же иномарки увезли в больницу в тяжелом состоянии.

К ликвидации последствий аварии привлекали спасателей региона. В пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти рассказали, что на месте происшествия работала дежурная смена 86 пожарно-спасательной части Ленобласти в составе 9 человек спасателей и двух единиц техники.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

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