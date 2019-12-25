На проспекте Славы насмерть сбили 10-летнего мальчика

Мальчик скончался в карете скорой помощи.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 3 сентября около 19:25 на проспекте Славы у дома №8 произошло страшное ДТП.

Сообщается, что 43-летний водитель "БМВ" сбил ребенка, мальчика 10 лет (данные устанавливаются). В результате аварии школьник получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в карете скорой помощи. Уточняется, что мальчик был вне зоны пешеходного перехода. Как произошла авария, устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе сбили пешехода.

Фото: Piter.TV