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На проспекте Славы насмерть сбили 10-летнего мальчика
Сегодня, 21:39
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smirenny

На проспекте Славы насмерть сбили 10-летнего мальчика

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Мальчик скончался в карете скорой помощи.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 3 сентября около 19:25 на проспекте Славы у дома №8 произошло страшное ДТП. 

Сообщается, что 43-летний водитель "БМВ" сбил ребенка, мальчика 10 лет (данные устанавливаются). В результате аварии школьник получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в карете скорой помощи. Уточняется, что мальчик был вне зоны пешеходного перехода. Как произошла авария, устанавливают сотрудники ГИБДД. 

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе сбили пешехода.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, сбили ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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