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На Пулковском шоссе сбили пешехода
Сегодня, 21:29
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smirenny

На Пулковском шоссе сбили пешехода

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Мужчина погиб.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 3 сентября около восьми часов вечера на Пулковском шоссе у дома №43 произошло ДТП. 

Сообщается, что 57-летний водитель "БМВ" сбил женщину (данные устанавливаются) вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии пешеход получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте. Как произошло ДТП, пока неизвестно.  По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе водитель авто сбил двух мотоциклистов.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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