На Пулковском шоссе сбили пешехода

Мужчина погиб.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 3 сентября около восьми часов вечера на Пулковском шоссе у дома №43 произошло ДТП.

Сообщается, что 57-летний водитель "БМВ" сбил женщину (данные устанавливаются) вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии пешеход получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте. Как произошло ДТП, пока неизвестно. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе водитель авто сбил двух мотоциклистов.

Фото: Piter.TV