Пьяный водитель, "знакомый" с Бегловым, угрожал инспекторам ДПС при задержании

Полицейским пророчились проблемы на службе.

Утром в четверг, 3 сентября, петербургские инспекторы ДПС остановили на Дворцовой площади белую иномарку. Как рассказали в паблике "Дорожный инспектор" "ВКонтакте", за рулем оказался очень пьяный мужчина, житель Вологодской области.

Как выяснилось, 37-летний мужчина управлял автомобилем своей жены, а на задержание отреагировал агрессивно. Сначала автомобилист угрожал инспекторам своими связями с губернатором Бегловым и обещал полицейским проблемы на службе. Угрозы не помогли, поэтому водитель попытался убежать и подраться, и инспекторам пришлось надеть на дебошира наручники. При этом мужчина не переставая поливал полицейских матом.

Автомобиль отвезли на стоянку, а водителя – в полицейский отдел за неповиновение распоряжению полицейских.

Такое ощущение, что инспекторы перед работой по ведру валерьанки приняли. Надо же так спокойно его выходки принимать! восхитились комментаторы

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе сбили пешехода.

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"