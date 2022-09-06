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Водитель Daewoo Matiz сбил 76-летнюю петербурженку в Калининском районе
Сегодня, 15:24
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Водитель Daewoo Matiz сбил 76-летнюю петербурженку в Калининском районе

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У пострадавшей диагностировали переломы ребер и черепно-мозговую травму.

В Калининском районе водитель-мигрант сбил пенсионерку, рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 29 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны получили информацию о том, что мужчина, управлявший автомобилем Daewoo Matiz, наехал на пожилую женщину-пешехода и привез ее в больницу. Был задержан 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. 

По предварительным данным, водитель иномарки сбил 76-летнюю женщину на Тихорецком проспекте. У пострадавшей диагностировали переломы ребер и черепно-мозговую травму, ее поместили в тяжелом состоянии в реанимацию. 

Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП с двумя грузовиками на КАД Петербурга погиб человек. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: в дтп сбили пенсионерку, тихорецкий проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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