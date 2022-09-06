Водитель Daewoo Matiz сбил 76-летнюю петербурженку в Калининском районе

У пострадавшей диагностировали переломы ребер и черепно-мозговую травму.

В Калининском районе водитель-мигрант сбил пенсионерку, рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 29 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны получили информацию о том, что мужчина, управлявший автомобилем Daewoo Matiz, наехал на пожилую женщину-пешехода и привез ее в больницу. Был задержан 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик.

По предварительным данным, водитель иномарки сбил 76-летнюю женщину на Тихорецком проспекте. У пострадавшей диагностировали переломы ребер и черепно-мозговую травму, ее поместили в тяжелом состоянии в реанимацию.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти