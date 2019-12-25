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На петербургской таможне выявили 14 тысяч незадекларированных нидерландских зажигалок
Сегодня, 12:26
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himif

На петербургской таможне выявили 14 тысяч незадекларированных нидерландских зажигалок

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В документах для таможни значились совсем другие цифры.

На Южном таможенном посте петербургской таможне выявили 14 тысяч незадекларированных зажигалок из Нидерландов. Как сообщили в пресс-службе СЗТУ, из груза в 20 тысяч зажигалок фирмы Criket задекларированы были лишь 6 тысяч единиц.

Отмечается, что в представленных на таможню документах значились 20 тысяч китайских зажигалок Form  и  6 тысяч нидерландских зажигалок Criket. Примерная стоимость незаконно провезенного товара составила свыше 180 тысяч рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что в Петербурге раскрыли канал поставок стероидов из Европы.

Фото: pixabay; пресс-служба СЗТУ

Теги: декларирование товаров, зажигалка, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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