На петербургской таможне выявили 14 тысяч незадекларированных нидерландских зажигалок

На Южном таможенном посте петербургской таможне выявили 14 тысяч незадекларированных зажигалок из Нидерландов. Как сообщили в пресс-службе СЗТУ, из груза в 20 тысяч зажигалок фирмы Criket задекларированы были лишь 6 тысяч единиц.
Отмечается, что в представленных на таможню документах значились 20 тысяч китайских зажигалок Form и 6 тысяч нидерландских зажигалок Criket. Примерная стоимость незаконно провезенного товара составила свыше 180 тысяч рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее мы писали, что в Петербурге раскрыли канал поставок стероидов из Европы.
Фото: pixabay; пресс-служба СЗТУ
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