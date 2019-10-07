В Петербурге раскрыли канал поставок стероидов из Европы

Компоненты привозили из Англии.

В среду, 16 сентября, два петербуржца стали фигурантами уголовного дела по факту контрабанды анаболиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Недавно полицейские смогли раскрыть канал поставок материалов для производства средств, способствующих быстрой накачке мышц. Выяснилось, что компоненты доставляли из Англии. Подозреваемые заплатили за одну посылку 200 тысяч рублей, а планировали выручить более миллиона. Правоохранители изъяли у злоумышленников около 80 килограммов веществ. За все время они выписали более 100 килограммов анаболических средств.

По факту было возбуждено уголовное дело по 226.1 статье УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ организованной преступной группой).

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