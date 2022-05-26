Моряка в Петербурге арестовали за контрабанду стероидов на судне

Вадим Авхуков задержан в Петербурге за ввоз стероидов без декларации из Польши.

Невский районный суд Санкт-Петербурга поместил под стражу Вадима Авхукова, обвиняемого в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, 2 сентября 2025 года судно под флагом Антигуа и Барбуды прибыло в зону таможенного контроля поста "Морской порт Выборг" с территории Польши. В экипаже находился гражданин России Вадим Авхуков. При осмотре его каюты сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Выборгской таможни были обнаружены 104 таблетки стероидного анаболического препарата, которые не были задекларированы.

Авхуков признал, что понимал незаконность своих действий, но надеялся, что таможенные органы не обнаружат препарат. 20 сентября ему было предъявлено обвинение. Суд отказал в просьбе об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, и отправил моряка в СИЗО до 19 ноября.

Фото: Piter.TV