В России запретили продажу части анаболиков, стероидов и психостимуляторов

Эти вещества не зарегистрированы в Государственном реестре лекарств и не используются в медицинских целях в РФ.

В список сильнодействующих и ядовитых веществ на территории России федеральное правительство внесло некоторые стимуляторы, которые ускоряют рост мышц и сжигание жира, а также увеличивают выносливость к физическим нагрузкам. В частности, в список попал ряд анаболических стероидов и психостимуляторов. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы кабинета министров через социальные сети. Постановление ранее было инициировано правоохранительными органами страны. В МВД указали, что все попавшие в перечень препараты используются и в качестве допинга. В прошлом году из незаконного оборота оперативниками было изъято свыше 2,4 тонны сильнодействующих веществ, из которых более 42 процентов - это именно допинговые анаболики.

Список СДВ ополнили стероиды, в том числе дизайнерский андростанол, сходный с уже внесенным в перечень фуразаболом. Чиновники добавили туда же ряд селективных модуляторов андрогенных рецепторов - SARMs. В частности, речь идет о лигандроле, масторине, тестолоне, рекардине и ревероле. Стоит заметить, что вещество Лигандрол является более сильным аналогом остарина, который уже находился в списке СДВ. Из числа психостимуляторов теперь запрещенным стал 1,4-диметилпентиламин (1,4-ДМАА). Он по своему химическому строению похож на 4-метилгексан-2-амин (ДМАА). Последний препарат уже был включен в список сильнодействующих веществ на территории России.

Так как фармакологические свойства указанных препаратов до конца не были изучены, то способны нанести серьезный вред здоровью. Власти считают, что подобныве вещества способны не только вызвать головную боль и акне у человека, но также сбить у него гормональный фон, нарушить обмен веществ и повредить печень.

В Ставрополье пресекли сбыт свыше 700 кг анаболических стероидов.

Фото: Piter.tv