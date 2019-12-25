Транспортная полиция организовала проверку по факту гибели девушки на станции "Новая Деревня"

Происшествие случилось сегодня, 15 сентября.

Транспортная полиция начала проверку по факту травмирования женщины в районе железнодорожной станции "Новая Деревня". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о происшествии поступило в транспортную полицию 15-го сентября около 14:00. Электропоезд двигался из Петербурга в Белоостров.

Было установлено, что 31-летняя женщина является уроженкой Кабардино-Балкарской Республики. Она переходила железнодорожный переход в наушниках на запрещающий сигнал светофора. Машинист электропоезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, то трагедии избежать не удалось. Женщина скончалась от полученных травм.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.TV