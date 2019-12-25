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Мигрант упал со строительных лесов в Кудрово
Сегодня, 15:25
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Мигрант упал со строительных лесов в Кудрово

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У мужчины зафиксировали кататравму, сочетанную травму головы и груди, а также перелом носа.

Во Всеволожском районе Ленобласти приезжий рабочий упал со строительных лесов. Мигранта госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Все произошло в Кудрово, в медицинское учреждение обратился 34-летний гражданин Узбекистана. У мужчины зафиксировали кататравму, сочетанную травму головы и груди, а также перелом носа. Пострадавший ушел домой в удовлетворительном состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на стройке здания Верховного суда в Петербурге погиб рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). 

Фото: Piter.TV 

Теги: кудрово, травмирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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