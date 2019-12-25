На Петербург надвигается гроза и прохлада

Однако перед этим воздух может прогреться до +30 градусов.

Атмосферный фронт подойдет завтра днём на территорию Ленинградской области, через Петербург он пройдёт только вечером. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

В Петербурге завтра ждем +28…+30 градусов. У Финского залива, как обычно, будет прохладнее, но вся восточная и южная часть города может прогреться до +30. Александр Колесов, синоптик

Кратковременные дожди, ливни, местами грозы и град, с усилением ветра при грозах до 15-20 м/с пройдут по территории Ленинградской области и во второй половине дня – в Петербурге.

После прохождения атмосферного фронта температура воздуха понизится. В последующие двое суток максимальная температура в Северной столице +20…+23 градуса, также возможны кратковременные дожди.

Как ранее отметил синоптик, осадков во второй декаде этого июня не было совсем, а такого не наблюдалось с 1986 года. Сухие периоды в Петербурге были в 1992 и 2006 годах, но там, в середине декады отмечался приличный дождь.

Фото: Piter.tv