Колесов: такой сухой второй декады июня в Петербурге не было с 1986 года

Практически каждый день солнечное сияние превышало 14 часов.

Вторая декада получилась полной противоположностью первой декаде. Постоянная отрицательная аномалия температуры воздуха в Петербурге сменилась постоянной положительной аномалией. Такие итоги подвёл главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Как отметил синоптик, осадков во второй декаде этого июня не было совсем, а такого не наблюдалось с 1986 года. Сухие периоды в Петербурге были в 1992 и 2006 годах, но там, в середине декады отмечался приличный дождь.

Практически каждый день солнечное сияние превышало 14 часов, суммарное значение за вторую декаду составило 141,5 часа. Такое значение сравнимо только с рекордным 1966 годом, когда солнце светило 150 часов за декаду.

Погода в регионе остаётся теплая. Сегодня в городе сухо и +25…+27 градусов, завтра в Петербург собираются прийти первые +30 градусов и дожди.

Фото: Piter.tv