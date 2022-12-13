На трассе "Сортавала" в районе деревни Вартемяги в обе стороны собрались пробки из-за ДТП

В сторону Петербурга временно перекрывалось движение.

На территории Петербурга и Ленинградской области сильно осложнилась дорожная обстановка. На 10-11 км автодороги "Сортавала" неподалеку от деревни Вартемяги собралась пробка в обе стороны в связи с дорожно-транспортными происшествиями.

В пятницу, 10 февраля, в 13:30 на км 11 федеральной дороги А-121 "Сортавала" произошло попутное столкновение трех грузовых и пяти легковых автомобилей. Движение в сторону Петербурга по федеральной дороге было временно перекрыто. По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 16:15 движение транспорта восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

В сторону Ленобласти также произошло ДТП, подробности аварии устанавливаются.

Видео: Piter.tv