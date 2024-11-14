На съезде с Пискаревского в результате ДТП загорелась машина

Сведений о пострадавших нет.

В 19:09 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на съезде с Пискаревского проспекта на улицу Руставели рядом с домом №1, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.

Огонь охватил легковую машину после ДТП. Его удалось потушить силами 10-ти пожарных на 2 единицах техники к 19:53. О пострадавших сведения не приводятся.

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