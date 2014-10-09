На севере КАД на неделю перекроют две полосы движения

На второй полосе будут устранять колейность.

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут бороться с колейностью проезжей части. Работы пройдут с 22 по 30 апреля. Для движения перекроют первую и вторую полосу. На третьей и четвертой полосе ограничат скоростной режим до 50 км/час.

Непосредственные работы пройдут на второй полосе. Сроки производства могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на внутреннем кольце КАД в районе Кудрово на месяц перекроют две полосы движения.