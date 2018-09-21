На внутреннем кольце КАД в районе Кудрово на месяц перекроют две полосы движения

Ограничения поэтапно затронут все полосы.

На развязке КАД в Кудрово будут перекрыты две полосы движения в течение месяца. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Участок находится между развязками с Колтушским шоссе и с Мурманским шоссе.

В связи с производством работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлических и железобетонных конструкций путепровода проходящего над основным ходом КАД, в районе Ленинградской улицы, в период с 18 по 30 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а с 1 по 13 мая третья и четвёртая полосы. говорится в сообщении.

На остальных полосах ограничат скоростной режим до 50 км/час. Работы будут идти в круглосуточном режиме.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"