На внутреннем кольце КАД в районе Кудрово на месяц перекроют две полосы движения

На развязке КАД в Кудрово будут перекрыты две полосы движения в течение месяца. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Участок находится между развязками с Колтушским шоссе и с Мурманским шоссе.
В связи с производством работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлических и железобетонных конструкций путепровода проходящего над основным ходом КАД, в районе Ленинградской улицы, в период с 18 по 30 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а с 1 по 13 мая третья и четвёртая полосы.
говорится в сообщении.
На остальных полосах ограничат скоростной режим до 50 км/час. Работы будут идти в круглосуточном режиме.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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