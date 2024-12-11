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После вмешательства прокуратуры Петербурга на Садовой улице отремонтировали тротуар
Сегодня, 11:20
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После вмешательства прокуратуры Петербурга на Садовой улице отремонтировали тротуар

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Напротив дома 50 проходил ремонт электрокабеля.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга в декабре прошлого года провела проверку исполнения федерального законодательства при производстве земляных и ремонтных работ, сообщили в надзорном ведомстве. 

Установлено, что напротив дома 50 по улице Садовой проходил ремонт электрокабеля. В срок, предусмотренный графиком, работы на участке завершились, но поврежденные объекты благоустройства не восстановили.

Районная прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации. Так, в ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования проведен ремонт тротуара, благоустройство восстановлено. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Шушарах продолжается модернизация улично-дорожной сети. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура петербурга, садовая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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