После вмешательства прокуратуры Петербурга на Садовой улице отремонтировали тротуар

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга в декабре прошлого года провела проверку исполнения федерального законодательства при производстве земляных и ремонтных работ, сообщили в надзорном ведомстве.
Установлено, что напротив дома 50 по улице Садовой проходил ремонт электрокабеля. В срок, предусмотренный графиком, работы на участке завершились, но поврежденные объекты благоустройства не восстановили.
Районная прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации. Так, в ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования проведен ремонт тротуара, благоустройство восстановлено.
Ранее мы рассказывали о том, что в Шушарах продолжается модернизация улично-дорожной сети.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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