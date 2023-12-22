В Приозерске на реке Вуокса зимуют около 20 лебедей-кликунов

В прошлом году на этом же месте зимовала стая из более чем 50 лебедей.

На реке Вуоксе, прямо в центре Приозерска снова появились лебеди-кликуны. Сейчас там плавает около 20 птиц, но есть вероятность, что с усилением морозов их количество будет увеличиваться, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

В прошлом году на этом же месте зимовала стая из более чем 50 лебедей. На перекатах Вуоксы они активно кормятся, здесь же и ночуют.

Это не первый случай, когда в нашей области остаются зимовать лебеди-кликуны. Именно в Приозерске, на Вуоксе, уже более 10 лет назад осталась зимовать первая пара лебедей. После успешного опыта, скорее всего, именно эта пара осталась здесь на зиму вновь, уже со своим потомством. Павел Глазков, биолог

Традиционно лебеди-кликуны зимуют в Западной Европе, а лето проводят в тайге и лесотундре Евразии. Этот вид лебедей легко отличить от других по лимонно-желтому клюву с черным кончиком.

Ранее в Ленобласти на видео попала рысь с тремя котятами.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков