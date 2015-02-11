В Ленобласти на видео попала рысь с тремя котятами

Как отметил Павел Глазков – снять на видео рысь – большая удача.

В одном из поселков Приозерского района Ленинградской области в объектив камеры видеонаблюдения попалась самая крупная дикая кошка Европы – рысь. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Это взрослая самка со своими уже подросшими котятами. С мамой им осталось быть считанные месяцы. В конце зимы у рысей начнется гон, и котятам придется начать вести самостоятельную жизнь. А эта мамаша оказалась матерью-героиней: немного погодя в объективе камеры появился третий ее котенок. Павел Глазков, биолог

Как отметил Павел Глазков – снять на видео рысь – большая удача, ведь всего в Ленинградской области обитает около 500 особей этих диких кошек.

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Видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков