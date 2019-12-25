Красноголовый королек прилетел в Петербург впервые за 200 лет

Пернатый схож со своим желтоголовым собратом, который считается самой маленькой птицы на территории России и Европы.

Северную столицу посетил красноголовый королек. Как рассказал биолог Павел Глазков в соцсетях, это очень редкая птица. Последний её замечали на просторах города на Неве в XIX столетии.

Красноголовый королек схож со своим желтоголовым собратом, который считается самым маленьким пернатым на территории России и Европы. Он достигает не более девяти см при среденй массе, равной пяти см.



Как уточнил специалист, корольки вернулись в город после более чем векового перерыва еще в прошлом году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге поселилась самая маленькая сова России.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков (Сергей Кукуев, Александр Ковалевич, Андрей Иванов)