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В Петербурге на ребёнка обрушилось панорамное стекло во время прогулки на теплоходе
Сегодня, 8:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на ребёнка обрушилось панорамное стекло во время прогулки на теплоходе

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Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и гематому мягких тканей теменной области.

В Петербурге во время прогулки на теплоходе на 8-летнего ребёнка упало панорамное стекло. Как стало известно Piter.tv, в произошедшем разбирается полиция. 

По предварительным данным, инцидент произошёл на теплоходе-ресторане. Ребёнок находился там вместе с мамой, когда на него рухнула стеклянная конструкция.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и гематому мягких тканей теменной области. Он находится в состоянии средней степени тяжести, родители отказались от госпитализации. 

Ранее во Всеволожском районе на 4-летнего мальчика упала металлическая балка.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, теплоход
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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