В Петербурге на ребёнка обрушилось панорамное стекло во время прогулки на теплоходе

В Петербурге во время прогулки на теплоходе на 8-летнего ребёнка упало панорамное стекло. Как стало известно Piter.tv, в произошедшем разбирается полиция.
По предварительным данным, инцидент произошёл на теплоходе-ресторане. Ребёнок находился там вместе с мамой, когда на него рухнула стеклянная конструкция.
Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и гематому мягких тканей теменной области. Он находится в состоянии средней степени тяжести, родители отказались от госпитализации.
Ранее во Всеволожском районе на 4-летнего мальчика упала металлическая балка.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все