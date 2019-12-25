В Петербурге на ребёнка обрушилось панорамное стекло во время прогулки на теплоходе

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и гематому мягких тканей теменной области.

В Петербурге во время прогулки на теплоходе на 8-летнего ребёнка упало панорамное стекло. Как стало известно Piter.tv, в произошедшем разбирается полиция.

По предварительным данным, инцидент произошёл на теплоходе-ресторане. Ребёнок находился там вместе с мамой, когда на него рухнула стеклянная конструкция.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и гематому мягких тканей теменной области. Он находится в состоянии средней степени тяжести, родители отказались от госпитализации.

Ранее во Всеволожском районе на 4-летнего мальчика упала металлическая балка.

Фото: Piter.tv