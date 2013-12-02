МВД ликвидировало крупнейший Telegram-бот по продаже персональных данных россиян

Организатор Userbox задержан в Петербурге, ежемесячный доход сервиса достигал 16 млн рублей.

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ пресекли деятельность одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов Userbox, занимавшегося распространением персональных данных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, организатор бота — Игорь Морозкин — был задержан в Санкт-Петербурге. Сервис ежемесячно приносил от 13 до 16 млн рублей дохода и содержал информацию об адресах проживания, местах работы, доходах, банковских счетах и автотранспорте граждан.

Деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных, собранных в результате утечек из различных источников. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, серверное оборудование из дата-центра, электронная переписка и базы данных объемом свыше 40 ТБ. Возбуждено уголовное дело по частям 5 и 6 статьи 272.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру"). Функционирование бота полностью прекращено. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Мурманской области задержаны "черные риелторы", обманом завладевшие квартирами двух граждан.

Фото: Piter.TV