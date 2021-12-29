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В сточных водах птицефабрики "Северная" обнаружили загрязняющие вещества
Сегодня, 12:53
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В сточных водах птицефабрики "Северная" обнаружили загрязняющие вещества

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Исследование показало, что их концентрация превышена.

В сточных водах АО "Птицефабрика "Северная" обнаружили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росприроднадзора по Северо-Западу.

Птицефабрика находится в Кировском районе Ленобласти. Замеры производили инспекторы ведомства и специалисты экспертной лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО". Превышения показателей были зафиксированы по нескольким критериям, в том числе по аммонию иону. 

В отношении "Северной" ведется административное расследование. На загрязнение обратили внимание жители. Сточные воды протекают в лесном массиве, а далее — в Теткином ручье. В местах сброса территория заболочена. 

Фото: Управление Росприроднадзора по СЗФО

Теги: загрязнение, птицефабрика северная, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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