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Птицефабрика "Северная" сбрасывала загрязненные стоки в ручей Теткин

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В ведомство поступило обращение  о сбросе загрязнённых стоков с территории птицефабрики в лесной массив.

В четверг, 20 января, в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора рассказали Piter.tv, что специалисты ведомства проводят административное расследование в отношении компании АО "Птицефабрика "Северная".

Компания, находящаяся в Кировском районе Ленобласти, могла нарушить правила водопользования. В Росприроднадзор поступило обращение  о сбросе загрязнённых стоков с территории птицефабрики в лесной массив, а далее – в ручей Тёткин. Информация подтвердилась.

В лесной массив происходит сброс стоков через официальный выпуск предприятия.  Происходит заболачивание лесного массива. 

отметили в телеграм-канале ведомства

Расследование продолжается.

Фото: RPN_SZFO / Телеграм

Теги: загрязнение воды, птицефабрика северная, сброс загрязненных стоков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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