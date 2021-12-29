Птицефабрика "Северная" сбрасывала загрязненные стоки в ручей Теткин

В ведомство поступило обращение о сбросе загрязнённых стоков с территории птицефабрики в лесной массив.

В четверг, 20 января, в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора рассказали Piter.tv, что специалисты ведомства проводят административное расследование в отношении компании АО "Птицефабрика "Северная".

Компания, находящаяся в Кировском районе Ленобласти, могла нарушить правила водопользования. В Росприроднадзор поступило обращение о сбросе загрязнённых стоков с территории птицефабрики в лесной массив, а далее – в ручей Тёткин. Информация подтвердилась.

В лесной массив происходит сброс стоков через официальный выпуск предприятия. Происходит заболачивание лесного массива. отметили в телеграм-канале ведомства

Расследование продолжается.

Фото: RPN_SZFO / Телеграм